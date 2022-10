Indspilningen af The Beatles' single "Love Me Do" i EMI's studier i London i 1962 gik langtfra efter planen.

The Beatles' første single var tæt på ikke at blive udgivet

Den 5. oktober er det 60 år siden, at The Beatles' debutsingle, "Love Me Do", udkom. Men det var tæt på, at sangen aldrig så dagens lys.

Det rapporterer det australske medie ABC News.

En måned forinden - den 4. september 1962 - troppede et ukendt band op hos EMI's studier i London i håbet om at indspille deres første hitsingle.

De havde mærkelige frisurer, forsøgte at skrive deres egne sange, og leadguitaristen havde et blåt øje efter en slåskamp, han for nylig havde været i.

Bandet havde skiftet navn flere gange, men hed nu The Beatles.

Da de havde stillet deres instrumenter op den tirsdag i begyndelsen af september i 1962, indså de, at de havde et problem. De brød sig ikke om den sang, deres producer, George Martin, havde bedt dem om at indspille. En sang kaldet "How Do You Do It?", som var skrevet af en ung musiker ved navn Mitch Murray.

Bandet syntes, at sangen var for let og "for hvid".

De indspillede fire sange den dag, herunder "How Do You Do It?", "Love Me Do" og "P.S. I Love You".

Men indspilningen gik dårligt. En del af problemet var den nye trommeslager, Ringo Starr. Han var tilsyneladende overvældet.

- Jeg spillede på stortromme og på hi-hat, og jeg havde en tamburin i den ene hånd og maracas i den anden, mens jeg også forsøgte at ramme bækkenerne. Jeg forsøgte at spille alle de her instrumenter på én gang, har han ifølge ABC News senere fortalt.

Producer George Martin var heller ikke sikker på, at de havde en sang, de kunne udgive.

Samtidig sagde John Lennon, at bandet ikke ville udgive Mitch Murray-sangen. I stedet ville The Beatles udgive sit eget materiale.

Bandet mente, at "How Do You Do It?" ikke var repræsentativ for det, The Beatles lavede, og at de kunne gøre det bedre. Et modigt træk, taget i betragtning at de på det tidspunkt var blevet afvist af stort set alle pladeselskaber i Storbritannien.

George Martin var tilsyneladende enig og besluttede sig for at bakke op om bandets beslutning.

Ifølge biografen Mark Lewisohn var det faktisk musikforlæggeren Dick James, der traf den endelige beslutning om at skrotte "How Do You Do It?" og i stedet udgive "Love Me Do".

Senere samme måned kunne The Beatles høre sig selv på BBC Radio for første gang. Det blev startskuddet til Beatlemania, og her 60 år senere spilles den legendariske single fortsat i radioen.

/ritzau/