Begærets dunkle mål

Andet bind af Péter Nádas’ kæmpe roman ”Parallelle historier” er udkommet. Den er mere en konsekvent kunstnerisk præstation end en medrivende historie

For et halvt års tid siden udkom første bind af den ungarske forfatter Péter Nádas’ romantrilogi ”Parallelle historier” på dansk. Det var en stor og overvældende oplevelse at læse den. Nu følger så bind to med undertitlen ”I nattens mørke dyb”, og lad mig sige det med det samme: Jeg er ikke med på samme måde som ved første bind.

En del af fascinationen over romanens form, hvor parallelle historier fortælles på tværs af tid og rum, er fordampet noget. Det er stadig blændende godt gjort, når figurerne det ene øjeblik befinder sig i en situation og i det næste er fanget af erindringen om små og store hændelser. Men det virtuost skrevne og det kunstnerisk konsekvent udførte er ikke altid det, der griber og bevæger læseren. Så jeg er i høj grad tilskuer til begivenhederne i dette andet bind.