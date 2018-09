Begavet og gnaven tur gennem nyere dansk historie

4 stjerner

Sven Ove Gades nye bog kan læses som en god påmindelse om, hvor svært det er at sejle fejlfrit gennem årtierne. Men det er ikke overbevisende at gøre besættelsestiden til ophavet til alt det, Gade på sine gamle dage er imod

Den forhenværende chefredaktør af Ekstra Bladet Sven Ove Gade (født i 1935) har med en blanding af personlige erindringer og fortolkninger af dele af den nyere danmarkshistorie villet fortælle os, at det er gået galt med Danmark. Roden til ondet er i hans optik, at Danmark æreløst i 1940 gav efter for verdens da stærkeste krigsmagt uden væsentlig modstand og derefter kæmpede alt for lidt for friheden.

Gade skriver godt, og de private dele af bogen er interessante, omend ikke overraskende. De rummer både tilbageblik i familiehistorien og erindringer fra besættelsestiden. Gade leverer også den velkendte kritik af retsopgøret efter krigen for at ramme de små og lade de store gå fri. Meget lidt overraskende er han også vred over, at Vilhelm Buhl blev statsminister efter Besættelsen, fordi Buhl i 1942 holdt en berygtet tale, der dårligt kunne forstås som andet end en opfordring til at ”stikke” sabotører. Man ærgrer sig i øvrigt over, at Gade ikke har kildeangivelser, når han citerer Buhl fra 1945. I det hele taget er det ærgerligt, at han ikke har præcise henvisninger.

Gade er udmærket klar over, at modstandsbevægelsen, der spændte fra borgerlige til kommunister, ikke kunne enes om at tage magten. Alligevel klager han over historiens forløb. Han klager også over myten om det nationale fællesskab mellem politikere og modstandsfolk. Gade overser, at den for længst er lagt død af den nyere forskning i besættelsestiden.

Næste begrædelighed er, at Danmark tilsluttede sig Atlantpagten uden at øge forsvarsudgifterne. Her glemmer Gade, at Danmark faktisk øgede disse udgifter meget i begyndelsen af 1950’erne. Det er legitimt at mene, at det ikke var nok, men det er ikke legitimt at skrive mod fakta. Bogen rummer også andre, mindre faktuelle fejl. Således giver han Bent Hansens bog ”Velstand uden velfærd” den helt misvisende titel ”Velfærd uden grænser”. Hansen mente, at der var alt for mange grænser for velfærden.

Gade begræder også indførelsen af folkepensionen. Mere aktuel er hans kritik af, at børn fra den tidligste barndom institutionaliseres. Det kontrasterer han mod, at det i hans barndom ”vrimlede med børn på gader og veje”. Og han har ret i, at det kan undre, at der ikke har været mere modstand mod institutionaliseringen. Folkeskolens udvikling begrædes også.

Nok så interessant er det, at han mener, at selv hans egen avis Ekstra Bladet i 1970’erne støttede ”systemet og magthaverne”. Det var en ”fejl”, som vi desværre ikke får en forklaring på. Men pressen får tørt på, fordi journalisterne gennemgående er ”dybt integreret i middelklassen”.

Det havde man gerne set uddybet. Gade skriver dog, at nu om dage foretrækker de fleste mønsterbrydere en akademisk uddannelse, hvor han så har det fra. Efter Gades tid er Ekstra Bladet blevet en avis som alle andre med for lidt kritisk journalistik.