Begejstret anmelder: Metallica burde have spillet på Roskilde

Metallicas koncert i Parken torsdag aften vækker både vild eufori og dyb skuffelse blandt anmelderne.

Der er langt fra enighed om, hvordan det amerikanske heavy metal-band Metallica klarede sig i Parken i København torsdag aften.

B.T.'s anmelder, Anders Højberg Kamp, kvitterer med en topkarakter på seks ud af seks stjerner for koncerten.

- Hold da helt heavy, hvor er ceremonien storladen, skriver han begejstret.

Metallica kunne lige netop det torsdag aften, som anmelderen havde savnet på Roskilde Festival den forgangne uge.

- Metallica burde have spillet på Roskilde Festival. Så havde vi haft en rigtig fest på Orange, skriver B.T's anmelder.

Han fremhæver, at bandet både formåede at holde fast i publikum med fællessang på klassikerne og med udfordrende toner under de mindre kendte numre.

- FCK-fans må måbe. Metallica vinder guld i år, slår han fast om koncerten på FCK's hjemmebanestadion.

Ekstra Bladets anmelder, Thomas Treo, er knap så begejstret for Metallicas præstation, som han kalder "uskøn, rodet og slingrende".

Han giver koncerten tre ud af seks stjerner og skriver, at det "forhåbentligt er sidste gang", at Metallica spiller i Parken.

- Lars Ulrich er født få kilometer nord for Parken i Gentofte, men ham og Metallica hører ikke hjemme på det danske nationalstadion, skriver han.

Særligt fremhæver han den dårlige lyd og opfordrer Metallica til at finde en ny lydmand.

- Det var dog ikke kun gruppens mangeårige gut bag pulten, Big Mick, der havde en dårlig aften. Kvartetten leverede en rutinepræget indsats, skriver Ekstra Bladets anmelder.

- Metallica er for længst blevet familieunderholdning, men man skal vel stadig kunne mærke, man står overfor metalmusikkens mestre? Det kunne man ikke.

/ritzau/