Behns kunst udsolgt på norsk galleri kort efter hans død

Blot tre minutter efter nyheden om Ari Behns død tikkede den første bestilling ind hos Galleri Graff i Norge.

Efterspørgslen på Ari Behns kunst har efter hans død været enorm. Det fik ikke mindst Galleri Graff, som udstiller flere af Behns værker, i den norske by Askim at mærke forleden.

Blot tre minutter efter at den norske forfatter og kunstners død blev offentligt kendt juledag, tikkede den første bestilling på et af Behns kunstværker ind hos Galleri Graff. Og ti minutter senere var samtlige af hans værker på galleriet solgt.

Det fortæller Iren Graff Lilleng, der er daglig leder og medejer af Galleri Graff, til den norske avis Dagbladet.

De mange bestillinger betød, at galleriets hjemmeside gik ned, hvormed der blev solgt flere kunstværker, end galleriet har til rådighed.

- De, der har købt et maleri, men ikke får et, får naturligvis pengene tilbage. Det er en meget beklagelig fejl, som vi arbejder på at få rettet op på, siger Iren Graff Lilleng til Dagbladet.

Juledag tog den norske forfatter, kunstner og tidligere ægtefælle til Norges prinsesse Märtha Louise, Ari Behn, sit eget liv.

Han blev 47 år.

I en udtalelse juledag skrev Norges kong Harald, at han og dronning Sonja med stor sorg modtog meddelelsen.

- Ari var en vigtig del af vores familie gennem mange år, og vi bærer varme og gode minder om ham med os, skrev kongen.

- Vi sørger over, at vores børnebørn har mistet deres kære far og har dyb medfølelse med hans forældre og søskende, som nu har mistet deres kære søn og bror.

Ari Behn blev født i Aarhus, men voksede op i Norge. Han var forfatter og kunstner og giftede sig med prinsesse Märtha Louise i 2002. De blev separeret i 2016 og skilt året efter.

De har tre døtre sammen: Maud Angelica på 16 år, Leah Isadora på 14 år og Emma Tallulah på 11 år.

Også kongehuset i Danmark sendte varme tanker til den norske kongefamilie efter nyheden om Behns død.

- Den danske kongelige familie er dybt berørte over Ari Behns tidlige død, og de sender deres varme tanker til den norske kongefamilie og Ari Behns familie, oplyste kommunikationschef Lene Balleby.

/ritzau/