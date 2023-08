IS bekræfter leders død og kommer med meddelelse om afløser

Den militante islamistiske organisation Islamisk Stat (IS) bekræfter, at gruppens leder, Abu Hussein al-Husseini al-Qurashi, er død. Han var gruppens fjerde såkaldte kalif.

Det sker i en optagelse med en talsperson delt på det sociale medie Telegram torsdag. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Abu Hussein al-Husseini al-Qurashi var leder siden november sidste år, hvor IS oplyste, at hans forgænger var blevet dræbt i kamp.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, oplyste allerede i april i år, at tyrkiske sikkerhedsstyrker havde dræbt ham. Hidtil har gruppen dog ikke selv bekræftet lederens død.

Det gør den militante islamistiske organisation imidlertid torsdag.

Men talspersonen hævder, at han døde i sammenstød med den jihadistiske gruppe Hayat Tahrir al-Sham. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Talspersonen meddeler også, at gruppens nye leder er Abu Hafs al-Hashimi al-Qurashi. Det skriver Reuters.

I flere år kontrollerede Islamisk Stat store dele af det krigshærgede Syrien og Irak.

Gruppen var på sit højeste omkring slutningen af 2014 efter i juni at have oprettet et såkaldt kalifat i dele af de to lande.

I foråret 2019 blev IS af USA erklæret for udryddet fra alle landområder i Syrien. To år forinden blev den nedkæmpet i Irak.

Men mindre celler foretager stadigvæk angreb i de to lande.

Lederne af IS er inden for de seneste år blevet dræbt inden for ganske kort tid.

Gruppens første såkaldte kalif, Abu Bakr al-Baghdadi, blev dræbt i den syriske provins Idlib i oktober 2019 i en amerikansk militæraktion.

Hans efterfølger, Abu Ibrahim al-Qurashi, sprængte sig selv i luften - ligeledes under en amerikansk aktion i Idlib.

