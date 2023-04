Bekymrede børn kontakter BørneTelefonen om Filippa-sag

Sagen om den 13-årige forsvundne pige, der søndag blev fundet i live, har fået mange børn til at kontakte BørneTelefonen.

Flere er for eksempel bange for, at det samme kan ske for dem. Det fortæller Ida Hilario Jønsson, der er børnefaglig konsulent i Børns Vilkår.

- Vi har fået henvendelser, i takt med at hele sagen er blevet udrullet i medierne og på sociale medier. I starten var der rigtig mange, der var meget bekymrede for pigen, hvad der ville ske, og om man ville finde hende, siger hun.

- Da hun så heldigvis blev fundet i live, er henvendelserne i højere grad begyndt at handle om, at der er børn, der går og tænker over det, der er sket, og er rigtig bange for, at det også kan ske for dem.

Ifølge Ida Hilario Jønsson har Børns Vilkår endnu ikke det samlede antal for, præcist hvor mange henvendelser de har fået.

Den 13-årige pige Filippa forsvandt lørdag, efter at hun havde været ude med aviser i Kirkerup mellem Sørbymagle og Fuglebjerg.

Siden indledte politiet en storstilet eftersøgning og efterforskning. Søndag eftermiddag ledte det til, at man fandt pigen og anholdt en 32-årig mand kort før klokken 15.

Som forældre bør man lytte til sit barn, dets følelser, hvad barnet tænker på samt har set og hørt, siger den børnefaglige konsulent.

- Så er der rigtig mange, der er optaget af: "Kan det her ske for mig?". Det er et spørgsmål, der for forældre er rigtig svært at svare på. For man kan jo ikke love børn noget.

- Selv om vi voksne ved, at det her er meget sjældent, så er det noget, som, børn og voksne har oplevet, faktisk er sket.

- Børn har i den sammenhæng brug for at vide er, at de voksne passer på dem, og at der er rigtig mange mennesker, der arbejder for, at sådan noget ikke sker og som er der for børn og passer på børn, siger hun.

En 32-årig mand er blevet anholdt i sagen. Han vil senere mandag blive fremstillet i grundlovsforhør.

