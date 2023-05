Belarusisk blogger er benådet kort efter otteårig fængselsdom

Den belarusiske blogger Roman Protasevitj er mandag blevet benådet fra en otteårig fængselsdom, som han blev tildelt tidligere i maj.

Det skriver det statslige belarusiske nyhedsbureau Belta.

- Jeg har bogstaveligt talt lige underskrevet alle de nødvendige dokumenter, der siger, at jeg er blevet benådet, siger han ifølge Belta til pressen.

- Det her er selvfølgelig fantastiske nyheder, siger Protasevitj.

Protasevitjs anholdelse vakte stor opsigt, da den fandt sted i maj 2021.

Han var på vej i fly fra Athen i Grækenland til Vilnius i Litauen.

Undervejs blev det Ryanair-fly, han befandt sig i, dog tvunget af kampfly til at lande i den belarusiske hovedstad, Minsk.

Han var ved sin anholdelse redaktør på oppositionsmediet Nexta i eksil.

Efter anholdelsen tonede han tårevædet frem på stats-tv og indrømmede, at han havde været involveret i demonstrationer mod regeringen og at have lagt planer om at vælte Belarus' præsident, Aleksandr Lukasjenko.

Belarus' opposition siger, at han blev tvunget til indrømmelserne.

3. maj i år blev Protasevitj idømt otte års fængsel for en række straffeovertrædelser. Heriblandt forsøg på at omstyrte regeringen.

Derfor er det også overraskende, at han under tre uger senere er blevet benådet. Det står mandag ikke umiddelbart klart, hvad årsagen er.

Protasevitj skrev som journalist om de store protester, der opstod mod Lukasjenko efter præsidentvalget i 2020. Oppositionen og flere vestlige lande mente, at Lukasjenko havde svindlet med valget.

På tidspunktet omkring valget blev der slået hårdt ned på alle prominente oppositionsfigurer. De blev enten sendt i fængsel eller tvunget på flugt.

Belarus' præsident, 68-årige Aleksandr Lukasjenko, er en af den russiske præsident Vladimir Putins tætte allierede.

