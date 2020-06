BILLEDSERIE: Bellagio tænder ikonisk springvand i Vegas-genåbning

Turister fra hele verden var klar, da Las Vegas-hotellernes kasinoer torsdag genåbnede for gamblingen.

Kasinoerne i Las Vegas genåbnede dørene torsdag lokal tid efter 11 ugers nedlukning.

Store grupper af gamblere fra hele verden var fløjet ind for at kaste terninger og se rouletten snurre på de store, kendte hoteller, som The D.

- Vi er helt klar. Du kan se smilet på folk. Alle er glade, siger The D's ejer, Derek Stevens til nyhedsbureauet AFP.

Flere af hotellerne på "The Strip", som er hovedvejen i Las Vegas med hoteller på hver side, genåbnede tidligt om morgenen torsdag lokal tid.

- Scenen er sat. Det er tid til vores anden akt, skriver hotellet MGM Resorts på Twitter.

