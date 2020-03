Ben & Tan skal repræsentere Danmark ved Eurovision: Et stort pres

Duoen Ben & Tan vandt lørdag aften Dansk Melodi Grand Prix med sangen "Yes".

I en regn af konfetti kunne duoen Ben Tan bestående af 17-årige Benjamin Rosenbohm og 22-årige Tanne Balcells lørdag aften hæve trofæet og kalde sig vinder af Dansk Melodi Grand Prix 2020 med sangen "Yes".

Ben Tan var på forhånd udråbt som favorit til at vinde det danske melodigrandprix af de fleste bookmakere.

Alligevel er duoen overvældet.

- Det kan slet ikke beskrives med ord, hvordan det er at vinde. Jeg blev meget rørt på scenen, jeg har let til tårer, fortæller Tanne Balcells.

Hun og Benjamin Rosenbohm er begge kendt fra TV2-programmet "X Factor".

- Der er ikke nogen af os, der har vundet noget så stort før. Vi vandt ikke i "X Factor", så at der er så mange, der har stemt på os, at vi kunne stå på scenen tre gange og synge vores sang, det er fantastisk, siger Tanne Balcells.

De to unge artister skal nu repræsentere Danmark ved Eurovision Song Contest, som løber af stablen i Rotterdam i maj.

Den tanke giver sved på panden.

- Det er et mega stort pres, for folk har jo stemt på os, fordi de tror på, at vi kan vinde Eurovision for Danmark. Så vi skal virkelig prøve at leve op til det, folk forventer af os, siger Tanne Balcells.

Forberedelsen til Eurovision kommer først og fremmest til at indebære en masse timer i studiet, fortæller Benjamin Rosenbohm.

Sideløbende skal han igennem sine afsluttende eksamener på Copenhagen International School.

- Heldigvis er min skole meget støttende, siger han.

Men inden rejsen går til Eurovision i Rotterdam skal Ben Tan fejre lørdagens sejr.

- Først skal vi lige ud at have nogle øl og shots, siger Benjamin Rosenbohm.

Det er 50. gang, at der er blevet afholdt Dansk Melodi Grand Prix, som i år fandt sted i Royal Arena i København.

Foruden Ben Tan endte Emil med "Ville ønske jeg havde kendt dig" og Sander Sanchez med "Screens" i finalen.

/ritzau/