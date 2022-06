Bentzons blæserkvintetter og Ravels klavermusik

Niels Viggo Bentzon (1919-2000) må siges at være en af de vigtigste og mest farverige skikkelser i dansk musikhistorie. Han var både pianist, forfatter og komponist med en opusliste på næsten 1000 (!) værker. Bentzon har opnået status som et slags kultfænomen i dansk kulturliv på grund af sine mangfoldige interesser og talenter: Han underviste, skrev musikfaglige bøger, anmeldelser og fiktion, deltog i happenings, flirtede med fluxusbevægelsen (der var grundlagt i 1961 og udviste en forkærlighed for forskellige fantasifulde happenings) og var desuden en fremragende pianist og improvisator. Som komponist producerede han nærmest uafbrudt i en periode på mere end 60 år og havde ingen berøringsangst for selv de største musikformater. En strøm af symfonier, instrumentalkoncerter, operaer, balletter og kammermusik i alle tænkelige besætninger og formater flød fra Bentzons hånd. Dertil kom hans interesse for jazz og andre musikformer.

Nu har det unge ensemble Carl Nielsen Kvintetten kastet sig over Bentzons fem kendte blæserkvintetter fra perioden 1943-1958, heraf hele fire verdenspremierer. Resultatet er fængende, præget af Bentzons virtuose sprog og frodige opfindsomhed, og de fem musikere – Kenny S. Larsen, fløjte, Carl Julius Lefebvre Hansen, obo, August Finkas, klarinet, Phil Christian Vinther, horn, samt Johannes Herjö, fagot – spiller med smuk klang hele vejen rundt. Om det så er coveret til den nye cd fra Dacapo Records, forsøger det at indfange den sprudlende og ekstremt kreative kunstner.