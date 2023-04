Vartegn skal stå i Holstebro igen efter næsten to år

Holstebros vartegn - skulpturen "Kvinde på kærre" - er snart tilbage i byen, efter at det for næsten to år siden blev beskadiget.

Det oplyser Holstebro Kommune i en pressemeddelelse.

Alberto Giacomettis skulptur, der i folkemunde også er kendt som "Maren o æ woun", blev købt til Holstebro i 1966.

De sidste næsten to år har den dog været ude af Danmark for at blive repareret af kunsteksperter.

I juli 2021 blev skulpturen beskadiget, da den som vanligt skulle op fra sit underjordiske nattelogi, skriver kommunen.

Uheldet skete i den elevator, hun hejses op med.

- Holstebro Kommune er taknemmelig for at få Maren tilbage, der er en værdifuld skikkelse på flere måder.

- Hun er byens kunstneriske og folkekære vartegn, men også en skrøbelig skulptur og et kunstværk i absolut verdensklasse.

- En status der - med hjælp fra professionelle fagfolk, Kunstgiesserei St. Gallen i Schweiz og Giacometti Fondens efterfølgende godkendelse - er intakt igen, skriver kommunen i pressemeddelelsen.

Ifølge TV Midtvest er skulpturen vurderet til omkring 100 millioner kroner.

Reparationen af skulpturen har ifølge mediet været omfattende.

TV Midtvest har tidligere beskrevet, at skulpturen har været på et af de bedste kunstværksteder i Europa.

Imens har kommunen fået hjælp af et forsikringsselskab i forløbet.

Da bronzeskulpturen først blev opstillet, stod den på Kirkepladsen ved Holstebro Kirke. I 1978 blev den rykket til pladsen foran Det Gamle Rådhus.

Når skulpturen vender tilbage, kommer den til at stå på den samme plads foran Det Gamle Rådhus.

Holstebro Kommune markerer hjemkomsten den 10. maj.

Schweiziske Alberto Giacometti, der står bag skulpturen, betragtes som en af det 20. århundredes mest indflydelsesrige og betydningsfulde kunstnere.

