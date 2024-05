Berørt grandprixboss efter ny afklapsning: Jeg er bitter

Det er en kæmpe skuffelse ikke at kunne bryde grandprixforbandelsen.

Ikke siden 2019 har Danmark kvalificeret sig til finalen i Eurovision, og det lykkedes heller ikke i år trods en storslået optræden fra Saba, der stillede op med sangen "Sand".

Hun havde fortjent at gå videre, mener DR's grandprixboss, Erik Struve Hansen, der møder pressen umiddelbart efter exittet.

- Vi er ... Vi synes, det er noget lort, siger han bramfrit og tydeligt berørt, mens han prøver at finde ordene.

- Det er også ærgerligt, at det sker på baggrund af en performance, som jeg synes, er Sabas stærkeste overhovedet. At det alligevel ikke er det, der bliver valgt, synes vi selvfølgelig, er enormt trist.

Efter fire år uden en finaleplads iværksatte DR sidste år et analysearbejde i håbet om at bryde stilstanden.

De otte sange, som blev udvalgt til Dansk Melodi Grand Prix, hvis vinder får en billet til Eurovision, var udpeget ud fra mantraet om kærlighed ved første lyt kombineret med en stærk vokal og performance.

Det har Saba og "Sand", siger Erik Struve Hansen.

- Vi har fået stor support fra internationale fans, der har sagt: "Hey! Danmark er tilbage". Det håbede vi, og det troede også. Men Eurovision er en utilregnelig størrelse, mener han.

- At vi ikke kommer videre, er der ikke nogen, der er mere bitter over, end jeg er.

Grandprixkendere har kaldt årets felt for "gakket". Det stod i skærende kontrast til Sabas strømlinede optræden.

Vurderingen lød, at det enten var til Danmarks fordel eller ulempe. Enten ville Saba stikke stilsikkert ud - eller ryge ud i glemslen.

Men det er ikke planen, at næste års danske Eurovision-bidrag skal gå gakgak.

- Jeg tror, man skal passe på med at kopiere, siger Erik Struve Hansen og tilføjer:

- Der er måske heller ikke for alvor - i hvert fald lige nu - en tradition for at komme med den type numre i Danmark.

I analysearbejdet har man kigget på, hvilke tidligere internationale grandprixhits, der har gjort det godt.

Men siger han:

- Det er ikke ren statistik, der afgør, hvilke sange der bliver udvalgt. Det er 100 procent også mavefornemmelse, lyder det fra Erik Struve Hansen.

Analysearbejdet er ikke spild. I stedet skal der nu bygges oven på det, så man står endnu stærkere næste år.

Det er nemlig planen, at Danmark igen stiller op til Eurovision trods afklapsningerne.

DR har allerede annonceret næste års danske melodigrandprix.

- Det er et af de mest folkekære og sete programmer, vi overhovedet har, mener Erik Struve Hansen.

- Selv om vi har haft andre år forud for det her, hvor vi ikke er gået videre, var der flere seere end nogensinde, større opbakning og kærlighed til det. Det ville være fuldstændig hovedløst ikke at lave det.

Årets Eurovision-finale sendes på DR lørdag aften.

/ritzau/