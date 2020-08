Berømt forfatter opfordrer Lukasjenko til at træde tilbage

Hviderussisk nobelprismodtager forudser borgerkrig, hvis præsident Lukasjenko holder fast i magten.

Hvis Hvideruslands omstridte præsident, Aleksandr Lukasjenko, ikke frivilligt træder tilbage, risikerer han at kaste landet ud i en blodig borgerkrig.

Det siger den hviderussiske forfatter Svetlana Aleksijevitsj i et interview med Radio Liberty/Radio Free Europe.

- Du vil bare have magt, og dit begær vil få en blodig afslutning, siger den 72-årige Svetlana Aleksijevitj om Lukasjenko.

Hun blev i 2015 tildelt Nobelprisen i litteratur for sit værk "Krigen har ikke et kvindeligt ansigt", der beskriver rædslerne under Sovjetunionens undertrykkende regime. Deriblandt katastrofen på atomkraftværket Tjernobyl.

Siden præsidentvalget i Hviderusland søndag, som ifølge det officielle valgresultat sikrede Lukasjenko genvalg, har der været protester over hele landet.

Tusindvis af demokratiforkæmpere er blevet anholdt, og politiet har ifølge adskillige vestlige medier udvist en voldsom brutalitet for at skabe ro.

- Træd tilbage, før det er for sent, før du har kastet folket ned i en forfærdelig afgrund, borgerkrigsafgrunden, siger Svetlana Aleksijevitsj i en appel til Lukasjenko.

Han har styret Hviderusland, et af Europas fattigste lande, med jernnæve siden 1994. Politiske rivaler er blevet anholdt, mens andre af hans modstandere har valgt at flygte ud af landet af hensyn til deres egen og deres familiers sikkerhed.

Før søndagens valg sagde den kendte forfatter, at hun ville stemme på oppositionslederen, Svetlana Tikhanovskaja.

Tirsdag kom det frem, at Tikhanovskaja havde forladt Hviderusland og søgt i sikkerhed i Litauen.

- Hun var og forbliver et symbol på forandring, et håb om et nyt liv, siger Svetlana Aleksijevitsj om den 37-årige Tikhanovskaj.

Hun fik ifølge myndighederne omkring ti procent af stemmerne, mens Lukasjenko fik over 80 procent.

Svetlana Tikhanovskaja sagde inden valget, at der ville blive manipuleret med stemmeoptællingen. Hun nægter at acceptere valgets udfald og hævder, at hun er den retmæssige vinder.

Svetlana Aleksijevit blev født Ukraine og voksede op i Hviderusland. Begge lande var del af Sovjetunionen.

/ritzau/AFP