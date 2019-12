Bertel Haarder ny formand for Det Kongelige Teater

Tidligere kulturminister Bertel Haarder (V) er udnævnt til formand for Det Kongelige Teater

Kulturminister Rasmus Prehn (S) har udpeget Bertel Haarder (V) som ny bestyrelsesformand for Det Kongelige Teater. Det oplyser Kulturministeriet.

Bertel Haarder erstatter ved årsskiftet Lisbeth Knudsen, der har sidder på posten siden 2016.

- Man finder ikke nogen med mere politisk erfaring end Bertel Haarder – og næppe nogen med mere dybfølt respekt og forståelse for kulturen.

- Det, kombineret med hans evne til – helt i Grundtvigs oplysningsånd - at bygge bro mellem finkultur og det folkelige, gør ham til et helt oplagt valg til formand for Det Kongelige Teater, skriver Rasmus Prehn i meddelelsen.

Bertel Haarder var kirke- og kulturminister fra 2015 til 2016. Han har gennem hele sit årtier lange politiske virke været meget engageret i kulturlivet. Han var i flere år leder at ballettens læseskole.

- Teateroplevelser er en vigtig del af mit liv, og jeg har intet højere ønske end at endnu flere unge og gamle skal få adgang til og oplevelser på de tre store scener.

- Jeg vil lægge mig i selen for, at Det Kongelige Teater i endnu højere grad bliver hele Danmarks teater, skriver Bertel Haarder.

Han skriver desuden, at han glæder sig over, at kommer til efter at omprioriteringsbidraget - tvungne årlige besparelser indført at den tidligere borgerlige regering i 2015 - er ophørt.

/ritzau/