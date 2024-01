Besøgsrekord sikrer flere forskere til Nationalmuseet

2023 har været et godt år for Nationalmuseets besøgssteder.

De har nemlig slået besøgsrekord med samlet set mere end to millioner besøgende. Helt præcist har besøgsstederne inviteret 2.020.158 gæster indenfor.

Det slår den tidligere rekord fra 2019 med 100.000 besøgende.

Nationalmuseet udgøres af mere end Nationalmuseet i København. Blandt museets besøgssteder er Frilandsmuseet i Kongens Lyngby, Kronborg Slot ved Helsingør og Frøslevlejrens Museum.

- Danskerne bruger flere penge på oplevelser. Det hører man også fra de andre museer. Og så er turisterne tilbage efter corona. Sidst og ikke mindst så har vi lavet en række udstillinger, der appellerer til et bredt publikum, siger Rane Willerslev, der er direktør for Nationalmuseet.

Også 2024 står til at blive et godt år for Nationalmuseet. De mange besøgende er med til at sikre flere penge til museet, og de skal bruges på flere forskere.

- Det er vigtigt at have forskere ansat, for de udstillinger og publikumstiltag vi laver, de skal basere sig på faglig viden, siger Rane Willerslev.

Nationalmuseet forventer at have 38 forskere ansat, når året rinder ud. Det er det samme antal forskere, som der var ansat i 2022, før Nationalmuseet var igennem en sparerunde, der blandt andet betød, at 20 fuldtidsstillinger blev nedlagt. Heriblandt også forskerstillinger.

- Det var nødvendigt. Det var eftervirkninger af corona. Og inden da stod vi med det problem, som var en stor omlægning af hele økonomien på Nationalmuseet fra at være en rammebaseret økonomi, hvor man fik penge fra staten, til at vi pludselig skulle tjene mange af pengene selv, siger Willerslev.

Det er dog ikke kun den øgede indtægt fra gæster, der er med til at sikre flere forskere. Også eksterne bevillinger giver guld på kistebunden.

Det er først i foråret 2024, at alle museets forskningsbevillinger for 2023 er blevet besvaret. Men allerede nu er der bevilget et beløb på 76,5 millioner kroner.

Det er rekordhøjt. Den hidtidige rekord var på 44,4 millioner kroner fra 2018.

/ritzau/