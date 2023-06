Bestsellerforfatter: ”Vores tid lider af ekstrem overfølsomhed”

Forfatteren bag den kontroversielle bestseller ”American Psycho” Bret Easton Ellis mener, at de sociale medier har skabt en syg kultur, hvor alle nu lever i frygt for at blive udskammet for at komme til at sige det forkerte. Sådan har venstrefløjen fuldstændig mistet sin sans for humor, mener den romanaktuelle amerikanske forfatter