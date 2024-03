Beyoncé skovler stjerner og roser ind med nyt countryalbum

På 27 sange spredt ud over 80 minutter har sangerinden Beyoncé formået at manifestere sit mangefacetterede talent og sin beherskelse af musikken.

Sådan lyder det fra flere anmeldere, der har hørt sangerens ottende album, "Cowboy Carter", der udkom fredag.

Countryalbummet får blandt andet fire ud af fem stjerner i The Guardian og fuld plade - fem ud af fem - i The Independent.

Beyoncé beviser med sit nye album hendes "tilpasningsevne og beherskelse af en hver genre", skriver BBC's anmelder.

Ud over vokalen fra den 42-årige sanger kan man også høre sangere som Post Malone og Miley Cyrus, der optræder sammen med Beyoncé på albummet.

Også coversange af Dolly Partons "Jolene" og The Beatles' "Blackbird" indgår.

Den Texas-fødte sanger har selv på sin Instagram-profil inden albummets udgivelse sagt, at det ikke er et countryalbum, men et "Beyoncé-album".

Til trods for det roser flere anmeldere hende for netop at indtage countrygenren på albummet med stor succes.

Men genren bliver udfordret og nyfortolket på Beyoncés helt egen måde, påpeger blandt andre Varietys anmelder, der understreger, at sangene ikke følger en lige vej, men heller ikke har et eneste kedeligt øjeblik.

- Det er ikke kun et spørgsmål om, hvad Beyoncé kan gøre for countrymusikken. Det er, hvad hendes fortolkning af country kan gøre for hende ved at udvide hendes musikalske imperium og hendes i forvejen finpudsede fornemmelse af hende selv. Og det er meget, skriver Variety-anmelderen.

Albummet er anden del af tre, der blev optaget under coronapandemien. Det har Beyoncé - med det fulde navn Beyoncé Giselle Knowles-Carter - fortalt i en pressemeddelelse ifølge musikmagasinet Gaffa.

Den første i trilogien "Renaissance" kom på gaden i 2022 efter seks år, hvor sangeren ikke havde udgivet et soloalbum.

