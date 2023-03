Bibliotek holder fast i dragshow for børn trods trusler

Biblioteket Frederiksberg agter at gennemføre sine planer om et dragshow for børn fredag aften, selv om arrangementet har ført til hidsig debat på sociale medier.

Det skriver DR.

De to dragqueens, som skal underholde børn i alderen 6-12 år, har ifølge mediet modtaget både trusler og beskyldninger om pædofili.

- Jeg er rigtig ked af, at de medvirkende har fået trusler. Folk må jo mene, hvad de vil, men jeg havde håbet, at de optrædende ville blive skånet, siger Tina Pihl, der er bibliotekschef på Frederiksberg Bibliotek, til mediet.

Showet finder sted som led i arrangementet Den Lille Kulturnat. Det afholdes i København og på Frederiksberg.

Fredag aften er der planlagt demonstrationer både for og imod arrangementet.

Isla Tusindstråle, som er medarrangør af en demonstration imod dragshowet, mener ikke, at mænd i drag-udklædning bør underholde børn.

Ifølge hende er mændene, der efter planen skal klæde sig ud som kvinder, "pornografiske i deres udtryk", siger hun til mediet.

Hun bakkes op af Dansk Folkepartis kulturordfører, Mikkel Bjørn.

Til gengæld er Jan E. Jørgensen, Venstres kulturordfører, lodret uenig.

Han mener, at arrangementet er uskyldigt, og at børnene med stor sandsynlig ikke bliver forargede.

Flere har henvendt sig direkte til biblioteket med mails eller telefonopkald for at kritisere showet.

Men Tina Pihl holder fast i, at biblioteket "er et sted for alle", og at dette ikke skal være en politisk sag.

Den heftige debat har medvirket til, at biblioteket har følt sig nødsaget til at invitere til pressebriefing fredag eftermiddag.

Foruden Tina Pihl vil også Frederiksbergs borgmester, Michael Vindfeldt (S), være til stede.

