Biblioteker sender familier ud i naturen med rygsæk

En tur til stranden eller i skoven kan for både voksne og børn være et frikvarter fra hverdagen.

Men for mange forældre sætter tanken om, hvad familien skal foretage sig i naturen - væk fra det hjemlige - en stopper for udflugten.

Manglende inspiration til ture i naturen afholder således hver fjerde børnefamilie fra at komme ud blandt dyr og planter.

Det viser en undersøgelse foretaget af Epinion for Danmarks Naturfredningsforening.

- Vi kan se, at der er en ret stor gruppe forældre, der undlader at tage ud i naturen, fordi de ikke helt ved, hvad de skal lave derude med deres børn.

- Forældrene vil rigtig gerne. Men de har brug for en hånd, og den vil vi gerne give dem, siger Mirella Fruergaard, der er leder af projekt Naturfamilier i Danmarks Naturfredningsforening.

Sammen med godt 100 biblioteker landet over sender projektet i denne uge de første familier ud i naturen med en rygsæk, der er lånt på lånerkortet i fire uger.

I rygsækken er naturudstyr, der skal gøre det sjovere og lettere for familien at gå på opdagelse. Blandt andet undersøgelsesbakker, insektsugere, forstørrelsesglas og dyrebøger.

I Faaborg får de første familier rygsækken udleveret på fredag, fortæller børnebibliotekar Elisabeth Bennetsen.

- Mange børn er meget interesserede i alt, der kribler og krabler omkring dem. Men tit kan de mangle svar på alle deres spørgsmål, og derfor giver vi nu familierne nogle redskaber.

Ifølge undersøgelsen er det ikke lysten til at komme ud, der mangler hos forældrene.

74 procent svarer, at de gerne vil bruge mere tid i naturen sammen med deres familie.

Samtidig svarer 79 procent, at de oplever, at deres børn er interesserede i naturen.

Det mærkes på biblioteket i Gladsaxe, hvor de første rygsække blev rakt over skranken tirsdag, siger Rikke Lene Larsen, der er leder af børnebiblioteket på kommunens hovedbibliotek.

Efter et par timer var kun en enkelt tilbage.

- Det er et tilbud, som er lige for alle, og det tiltaler mange, at man bare kan gå ind ad døren og få en rygsæk udleveret. Dem, der går forgæves, skriver vi på venteliste.

