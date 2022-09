Bibliotekernes udlån faldt markant sidste år

Bibliotekerne var blandt de kulturinstitutioner, der i perioder af 2021 måtte lukke helt for publikum, da coronapandemien var på sit højeste herhjemme.

Det kan ses på de udlånstal, som Danmarks Statistik har offentliggjort onsdag.

De viser, at antallet af udlån i 2021 udgjorde 17,4 millioner, hvilket er 4,1 millioner lavere end året før.

Det svarer til en tilbagegang på 19 procent.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det sker endda på trods af, at udlånet allerede i 2020 var faldet betragteligt. Sammenligner man 2021 med 2019, er faldet på 41 procent.

Statistikken viser også, at antallet af besøgende er næsten halveret hen over de seneste to år. Desuden har der været afholdt langt færre arrangementer på bibliotekerne.

Ser man på bibliotekernes digitale tilbud, har tilbagegangen været knap så markant.

Lægger man antallet af sidevisninger på folkebibliotekernes websites og apps sammen, lå niveauet i 2019 på 157 millioner.

Det faldt til 146 millioner i 2020, mens det lå på 141 millioner sidste år.

Det anslås, at 20 procent af den danske befolkning over 16 år benytter sig af bibliotekernes digitale tilbud.

/ritzau/