Biden afviser idé om hurtig vej ind i Nato for Ukraine

USA afviser, at Ukraine skal have særbehandling i forbindelse med en mulig optagelse i militæralliancen Nato.

Det siger præsident Joe Biden lørdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

- De skal leve op til de samme standarder (som andre, red.). Så vi kommer ikke til at gøre det let, siger Biden til en gruppe journalister, mens han er på vej mod Philadelphia.

Torsdag skrev avisen Washington Post ellers på baggrund af en højtstående embedsmand i Biden-administrationen, at USA har udtrykt foreløbig støtte til en plan om at lade Ukraine undgå den normale kandidatproces for landes optagelse i Nato.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den amerikanske avis skrev også, at USA ikke har fastlagt nogen tidsplan for en eventuel optagelse af Ukraine.

Siden har Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, på et pressemøde fredag i Bruxelles sagt, at så længe Ukraine er i krig med Rusland, er det ikke realistisk, at landet kan blive medlem af forsvarsalliancen.

Til gengæld vil Nato-landene bringe Ukraine endnu tættere på Nato i de kommende år.

- Vi diskuterede vejen frem for Ukraine, sagde Jens Stoltenberg efter et Nato-forsvarsministermøde. Han forklarede, at man blandt skal se på, hvordan Ukraines militær kan bringes op til Nato-standarder.

Nato vil således ikke diskutere en invitation til Ukraine om medlemskab på Nato-topmødet i Vilnius i juli, fastslog generalsekretæren.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nato-lande i Østeuropa har skubbet på for at gøre vejen ind i alliancen mere ligetil for Ukraine. Men lande som Tyskland og USA har over en periode været tilbageholdende med at give konkrete løfter.

Medlemslandene har ellers givet våben for milliarder af dollar til Ukraine.

Men nogle stats- og regeringsledere frygter, at et medlemskab kan føre til krig mellem Rusland og Nato.

/ritzau/