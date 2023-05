Biden kalder møde om gældsloft med McCarthy produktivt

Den demokratiske, amerikanske præsident, Joe Biden, og den republikanske formand for Repræsentanternes Hus, Kevin McCarthy, har mandag lokal tid igen diskuteret problemstillingen omkring gældsloftet i USA.

Det sker ti dage inden, at landet kan ende i en situation, hvor staten er ude af stand til at betale sine regninger.

Biden har kaldt mødet for "produktivt".

De to kæmper dog med at blive enige om en løsning for den amerikanske økonomi.

- Vi har igen gentaget, at udeblivelse (af betalinger, red.) ikke er en mulighed, og den eneste vej, vi kan bevæge os fremad, er med god tro på en flerpartiløsning, har Biden efter mødet udtalt.

McCarthy fortæller til journalister, at forhandlere fortsætter dialogen, selv om de to toppolitikeres møde sluttede efter en time.

- Jeg føler, at vi havde en produktiv diskussion. Vi har ikke en aftale endnu, siger McCarthy.

- Jeg tror på, at vi stadigvæk kan kommer dertil, siger han.

/ritzau/Reuters