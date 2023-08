Biden lover at besøge kriseramt Hawaii efter kritik for nøl

Den amerikanske præsident, Joe Biden, lover, at han snart vil besøge delstaten Hawaii, hvor skovbrande har kostet 101 personer livet.

Det skriver det britiske medie BBC.

Biden vil flyve til Hawaii, "så snart han kan", lyder det fra præsidenten. Han er tidligere blevet kritiseret for ikke at være draget vestpå mod øgruppen tidligere.

Skovbrandene er de mest dødelige i USA i hundrede år. 1300 personer meldes savnet.

Eksperter forventer, at det vil tage uger - hvis ikke længere - at identificere de omkomne, der er fundet, og som myndighederne forventer at finde flere af, i takt med at eftersøgningsarbejdet skrider frem.

Indbyggere på Hawaii har klaget over, hvordan de føderale myndigheder har håndteret katastrofen.

I løbet af weekenden blev Biden ifølge BBC spurgt ind til det stigende dødstal, hvortil præsidenten svarede "ingen kommentar".

Tirsdag lød det fra præsidenten, at han endnu ikke havde besøgt Hawaii, af frygt for at et besøg ville gå ud over opmærksomheden på nødhjælpen.

Ifølge det tyske nyhedsbureau dpa vil førstedame Jill Biden tage med til Hawaii.

Guvernøren på Hawaii, Josh Green, forventer, at eftersøgningsarbejdet vil fortsætte mere end en uge endnu. Det sagde han mandag til tv-stationen CBS.

Mindst 400 medarbejdere fra USA's føderale katastrofeagentur, Fema, er i øjeblikket på Maui. Derudover er yderligere søgnings- og redningsteams med hunde på vej mod øen.

- Jeg har gjort det klart overfor guvernøren, at Hawaii fortsat vil få det, der er brug for fra den føderale regering, lyder det fra Biden i et opslag på sociale medier, skriver dpa.

