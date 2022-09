Bidens pansrede limousine var fanget i Londons tætte trafik

Der er mandag formiddag tæt trafik ved den store kirke Westminster Abbey, hvor dronning Elizabeths statsbegravelse finder sted.

Det strømmer således til med højtprofilerede gæster forud for selve begravelsen, der går i gang klokken 12.00 dansk tid.

Lidt over klokken 11 er den amerikanske præsident, Joe Biden, ankommet sammen med førstedamen Jill Biden. Ifølge britiske Sky News blev han en anelse forsinket på grund af den tætte trafik i London.

Biden ankom i en sort pansret limousine.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den britiske politiske journalist Joe Armitage har lagt en video på Twitter, hvor man kan se limousinen langsomt bevæge sig gennem trafikken.

Blandt de øvrige politiske profiler, der allerede er på plads i kirken, er Storbritanniens nyvalgte premierminister, Liz Truss, den franske præsident, Emmanuel Macron, og den brasilianske præsident, Jair Bolsonaro.

Den tidligere britiske premierminister Boris Johnson er også ankommet. Det samme er den skotske førsteminister, Nicola Sturgeon.

Blandt de ankomne er desuden belgiske kong Philippe og dronning Mathilde samt den britiske tv-vært Bear Grylls.

Dronning Margrethe og kronprins Frederik skal også deltage i begravelsen. Klokken 11.15 ser de fortsat ikke ud til at være ankommet.

I området nær Westminster Abbey er der stor offentlig interesse for begivenheden. Rådhuset i London meddelte lidt over klokken 10 på Twitter, at alle pladser til tilskuere i området er fyldte.

Dronning Elizabeths kiste skal klokken 11.45 køres fra parlamentsbygningen Westminster Hall, hvor den har været de seneste fem dage.

I løbet af de dage har hundredtusindvis af borgere benyttet sig af muligheden for at se dronningens kiste og tage en sidste afsked med hende.

/ritzau/