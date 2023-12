Big Ben har været vartegn for nytår i London i 100 år

Siden nytårsaften 1923, da BBC-ingeniøren A.G. Dryland klatrede op på et tag over for det britiske parlament og filmede Big Ben ved midnat, har direkte udsendelse fra det berømte klokketårn været en tradition ved årsskiftet i London.

Ved årsskiftet søndag er det klokkemekaniker Andrew Strangeway og to andre, som står klar på toppen af det 94 meter høje Elizabeth Tower for at ønske 2024 velkommen.

- Risikoen for, at noget går galt, er lille. Vores største bekymring nytårsaften er klart, at klokken strejker eller ikke er rettidig, siger Strangeway.

Elizabeth Tower huser selve klokkeuret og de fem klokker i parlamentsbygningen, heriblandt den største klokke, som Big Ben har fået navn efter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den umiskendelige lyd fra klokkerne i parlamentsbygningen har længe haft en særlig plads i nationens liv via BBC radio og via det daglige nyhedsprogram på den kommercielle tv-kanal ITV. Her høres kokkerne to gange dagligt - klokken 18 og ved midnat - samt tre gange om søndagen.

Klokkerne ringer desuden ved nytår og på Våbenstilstandsdagen den 11. november, som markerer den historiske våbenhvileaftale i 1918, som afsluttede Første Verdenskrig.

Big Ben ringede også for at markere Storbritanniens udtræden af EU i 2021 og ved statsbegravelsen af dronning Elizabeth II i 2022.

Big Ben blev taget ned i forbindelse med en større restaurering, som strakte sig over fem år - fra 2017 til 2022.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tårnet blev opført i 1859.

/ritzau/Reuters