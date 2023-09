Bijou Phillips vil skilles fra voldtægtsdømte Danny Masterson

Den amerikanske model Bijou Phillips, som er gift med den voldtægtsdømte skuespiller Danny Masterson, har søgt om at blive skilt fra sin mand.

Det viser retsdokumenterne, som er indgivet ved en domstol i byen Santa Barbara, som ligger i Los Angeles-området i delstaten Californien.

Danny Masterson blev for mindre end to uger dømt for at have voldtaget to kvinder. Retten fandt det bevist, at han havde puttet stoffer i deres drinks og voldtaget dem brutalt.

Masterson var også tiltalt for at have voldtaget en tredje kvinde - hans ekskæreste - i 2001, men her kunne nævningene i sagen ikke komme frem til en enstemmig beslutning.

Skuespilleren blev idømt 30 års fængsel.

Bijou Phillips er datter af skuespilleren Genevieve Waite og John Phillips fra "The Mamas and the Papas", som står bag kæmpehittet "California Dreamin'".

Hun blev kærester med Danny Masterson i 2004. De blev forlovet i 2009 og gift to år senere i Irland. Parret har ét barn sammen - en datter født i 2014.

Danny Masterson er bedst kendt for sin rolle som den sarkastiske og mistænksomme Steven Hyde i den amerikanske serie "Dengang i 70'erne".

"Dengang i 70'erne" hedder på engelsk "That '70s Show". Serien blev for første gang vist i 1998 og sluttede i 2006.

Masterson medvirkede i serien sammen med Hollywood-parret Mila Kunis og Ashton Kutcher.

Han er også kendt for sin medvirken i filmen "Yes Man" fra 2008, hvor Jim Carrey og Zooey Deschanel spillede med.

I 2017 blev Masterson fyret fra Netflix-serien "The Ranch", da beskyldningerne om voldtægt kom frem.

/ritzau/