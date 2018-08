Bille August roses for filmatisering af gammelt hovedværk

Romanen "Lykke-Per" er over end 100 år, men en ny film undgår at blive et tungt skrummel, skriver anmelder.

Instruktør Bille August er sluppet godt afsted med sin filmatisering af den over 100 år gamle roman "Lykke-Per".

I hvert fald hvis man lytter til anmelderne, der i dagene op til premieren torsdag har givet deres vurdering af filmen.

Politikens anmelder Kim Skotte mener, at Bille August er den rette instruktør til filmen, der undgår at ende som et tungt skrummel.

- Filmatiseringer af store, hæderkronede romaner ender ofte som overfladiske forkortelser eller tunge skrumler. Bille Augusts "Lykke-Per" er ingen af delene, skriver anmelderen, der kvitterer med fem hjerter ud af seks mulige.

Filmen er historien om den utilpassede præstesøn Peter Andreas Sidenius, der forlader Nordjylland til fordel for København og jagten på det lykkelige liv. I filmen spilles rollen som præstesønnen af Esben Smed.

Det var Henrik Pontoppidan, der i årene 1898 til 1904 skrev "Lykke-Per". Bogen betragtes som et af dansk litteraturs hovedværker. I 1917 skaffede romanen da også forfatteren Nobelprisen for de "autentiske beskrivelser af dagligliv i Danmark."

Soundvenue roser ligeledes Bille August for vellykket at løse den svære opgave med at omsætte en gammel roman til en film.

- "Lykke-Per" er en flot og velspillet film, som med maleriske strøg overbevisende genskaber fortidens København og med scenografiske valg indrammer både by og land med farve, lys og kostume lig med tidens fine malere, skriver Tue Løkkegaard.

Han kritiserer dog, at filmen med en spilletid på knap tre timer taber pusten. Anmeldelsen udløser fire ud af seks stjerner.

Mette Grith Sørensen fra Jysk Fynske Medier deler gavmildt ud af stjernerne og giver filmen fem ud af seks.

Hun kalder filmen for "helt-nede-på-jorden som en god fortælling".

/ritzau/