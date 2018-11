Sløret løftet for nyt portræt af kronprins Frederik

Kasper Eistrup huskes af mange som forsanger i bandet Kashmir. De seneste år har han koncentreret sig om billedkunsten, og i dag blev hans nye portræt af Kronprins Frederik afsløret.

"Jeg kan sige, at temaet er James Bond, for jeg synes, at kronprinsen har den samme charme og udadvendthed. Jeg viser ham i fuld figur med sko, sokker, skjorte og hænder. Han er meget elegant," sagde Kasper Eistrup forud for afsløringen.

Portrættet blev afsløret på Frederiksborg Slot i Hillerød, hvor det fremover kommer til at hænge.