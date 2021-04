Billedhugger Laila Westergaard: Min tese er, at der i ethvert menneske gemmer sig kimen til en granat

Kan begrebet synd revitaliseres? Det spørger billedhugger Laila Westergaard om i et essay i anledningen af sin aktuelle udstilling med granitskulpturer, hvor hun har arbejdet med syndefaldet som tema og gør granaten til repræsentant for skylden. Udstillingen kan i øjeblikket ses på Museet for Religiøs Kunst i Lemvig