BILLEDSERIE: Dronningen står side om side med sine arvtagere

Kongehuset har tirsdag udsendt en portrætserie med dronning Margrethe, kronprins Frederik og prins Christian.

Dronning Margrethe fylder 80 år torsdag den 16. april.

For at markere den runde fødselsdag har kongehuset lagt en ny portrætserie ud på sin hjemmeside. På de tre udsendte fotos kan man se dronningen og de to kommende regenter, kronprins Frederik og prins Christian.

Både onsdag og torsdag vil der blive lagt flere billeder fra serien ud på kongehusets hjemmeside. Her vil der blandt andet blive udsendt billeder kun af dronningen.

Billederne er et resultat af fotografens egen research og forslag samt dronningens egne ønsker, oplyser kongehuset.

/ritzau/