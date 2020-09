BILLEDSERIE: Hanelefant tager seks måneders hotelophold i Zoo

Zoologisk Have i København fungerer det næste halve år som hotel for 39-årig elefant med kurs mod Polen.

Zoologisk Have i København vil i løbet af de næste seks måneder fungere som hotel for en ny beboer, der nok ikke kommer til at holde sig tilbage ved buffeten.

Onsdag morgen omkring klokken ankom den 39-årige hanelefant Naing til dyreparken.

Her skal han tilbringe det næste halve år, inden han flytter ind i et nyistandsat elefantanlæg i den polske by Lodz.

Under opholdet i København kommer han til at gå i hanelefantstalden, der i øjeblikket står tom, efter at Zoologisk Haves tidligere hanelefant døde i sommer.

Her følger en lille billedserie fra dagens store indflytning.

/ritzau/