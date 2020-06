BILLEDSERIE: Majestætens gave udstilles i Riddersalen

De 98 malerier, som dronning Margrethe modtog i fødselsdagsgave, bliver udstillet på Christiansborg Slot.

Efter to måneders forsinkelse får dronning Margrethe sin 80-års fødselsdagsgave at se på Christiansborg Slot.

Gaven består af 98 malerier, som er lavet af børn fra alle landets kommuner.

Ti af disse malerier bliver tirsdag udstillet i Riddersalen på Christiansborg Slot, hvor de ti børn bag skal vise malerierne frem for dronningen.

Malerierne er lavet ud fra temaerne "Vartegn fra min kommune" og "Dronningen".

Oprindeligt skulle majestæten modtage gaven på sin fødselsdag, 16. april. Men på grund af coronavirus måtte overleveringen udskydes.

Ved majestætens runde fødselsdage er der en tradition for, at kommunerne giver en gave. I år har kommunerne altså valgt at gå sammen om gaven.

/ritzau/