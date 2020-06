Søndag døde kunstneren Christo Vladimirov Javacheff - ofte bare kaldet Christo - i en alder af 84 år.

Christo var særligt berømt for at omdanne kendte bygninger som Rigsdagen i Berlin ved at pakke dem ind i stof.

Se her en serie af billeder med nogle af kunstnerens kunstværker.

/ritzau/