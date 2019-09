BILLEDSERIE: Svensk kronprinsessepar besøger Danmark

Den svenske kronprinsesse Victoria og prins Daniel styrker erhvervslivet med en tre-dages visit i Danmark.

Der er fint besøg fra vores svenske naboer i disse dage.

Mandag, tirsdag og onsdag er det svenske kronprinsessepar på besøg for at styrke forholdet mellem dansk og svensk erhvervsliv og udvikle de to landets relationer inden for sundhedssektoren og den grønne omstilling.

Det danske kronprinspar, Frederik og Mary, er værter for det royale besøg, som blandt andet tæller besøg i FN-byen i København, Dansk Industris topmøde samt besøg ved energianlægget Amager Bakke og Rigshospitalet.

Se billeder fra det svenske kronprinsessepars første to dage på dansk jord her.

/ritzau/