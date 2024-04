Verdensstjernen Billie Eilish kommer til Danmark i 2025

Verdensstjernen Billie Eilish spiller koncert i Danmark næste år, når hun indtager scenen i Royal Arena 28. og 29. april 2025.

Det skriver Live Nation Danmark i en pressemeddelelse mandag.

Det er en del del af den internationale stjernes verdensturné "Hit Me Hard and Soft". Ud over Europa skal Billie Eilish også til Nordamerika og Australien i løbet af turnéen, som begynder i september 2024.

I Europa skal hun også spille koncerter i blandt andet Sverige, Norge, Tyskland Storbritannien og Irland.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det officielle billetsalg til de to koncerter i Danmark starter fredag, skriver Live Nation Danmark.

Billetterne til koncerterne ligger mellem 440 kroner og 1100 kroner plus gebyr.

Billie Eilish har annonceret, at hun udgiver et nyt album med navnet "Hit Me Hard and Soft" 17. maj.

Albummet bliver musikerens tredje studiealbum efter "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" fra 2019 og "Happier Than Ever" fra 2021.

- Finneas (O'Connell, red.) og jeg kunne ikke være mere stolte af dette album og vi kan slet ikke vente, til I skal høre det, skrev Billie Eilish på sin Instagram tidligere i april.

Finneas O'Connell er Billie Eilish' bror. Han har skrevet og produceret en del af søsterens musik.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun har også skrevet sangen "What Was I Made For" til Greta Gerwigs film "Barbie". For den vandt Billie Eilish en Oscar for Bedste Originale Sang ved årets oscaruddeling.

Den samme sang sikrede hende en Grammy i kategorien Årets Bedste Sang.

Billie Eilish gav senest koncerter i Danmark i 2019, hvor hun både var forbi Vega og festivalen Tinderbox.

Billie Eilish udgav sin første single, "Don't Smile at Me" i 2017, da hun var 15 år.

/ritzau/