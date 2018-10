Biografer fraråder statslig indblanding i filmdistribution

Staten skal ikke blande sig i, hvornår biograffilm skal ud på digitale platforme, mener Danske Biografer.

Det er utidig indblanding, når regeringen vil bestemme, hvornår mindre sælgende film skal være tilgængelige på digitale platforme.

Det er meldingen fra formanden for Danske Biografer, Kim Pedersen, efter at regeringen tirsdag er kommet med sit filmudspil.

- Jeg er målløs over, at en liberal regering kan komme med et sådan krav, der går ind i de forretningsmæssige aftaler, som biograf og distributør indgår, siger han.

Inden sommerferien blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om en medieaftale for 2019-2023.

Rammerne for dansk film skal dog først fastlægges i en filmaftale for samme periode. Det fremgik af medieaftalen.

Og de forhandlinger er skudt i gang tirsdag. Blandt andet med forslaget om, at de biograffilm, som ikke sælger særlig godt, skal hurtigere ud på streamingtjenesterne.

Formålet er, at filmene skal være til gavn for alle, lyder det fra regeringen.

