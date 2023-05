Biograferne halter stadig efter billetsalg fra før corona

Antallet af solgte billetter i de danske biografer nåede det højeste niveau i tre år i 2022. Men det ligger stadig lavere end årene før corona.

Det viser tal fra Danmarks Statistik, som er blevet offentliggjort torsdag.

Sidste år blev der solgt 9,9 millioner biografbilletter. Det var 3,3 millioner flere end året før, hvor biograferne var præget af nedlukninger som følge af corona.

I årene mellem 2015 og 2019 blev der i gennemsnit solgt 12,8 millioner billetter i landets biografer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Usikkerheden i økonomien kan være en af de ting, der har påvirket billetsalget negativt sidste år. Det mener Brian Friis Helmer, privatøkonom i Arbejdernes Landsbank.

- Når 2022 ikke byder på en fuld tilbagevenden til tiden før corona, kan det skyldes, at corona stadig spøgte i starten af 2022, mens også den skyhøje inflation og økonomiske usikkerhed har fået nogle til at skære ned eller helt fravælge biografturene for en periode, skriver han i en kommentar.

Især amerikanske film har været med til at trække billetsalget op. Sidste år indløste 59 procent af biografgæsterne billet til en amerikansk film.

I både 2020 og 2021 var danske film de bedst sælgende.

Den mest populære film sidste år var "Top Gun: Maverick". I alt købte 769.000 personer billet til filmen.

/ritzau/