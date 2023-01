Bisættelse af Matador-skaber Lise Nørgaard bliver offentlig

Det bliver en offentlig begivenhed, når journalist og forfatter Lise Nørgaard bisættes lørdag 14. januar fra Sankt Pauls Kirke i det centrale København.

Det fremgår af en pressemeddelelse på vegne af familien, der søndag aften måtte sige farvel til et af dansk kulturlivs største ikoner.

Alle er velkomne til at sige farvel til den kendte journalist og forfatter, der søndag gik bort i en alder af 105 år. Der vil dog være begrænset plads i og udenfor kirken, og bisættelsen vil formentlig blive vist på tv, idet pressen får adgang.

Sognepræst ved Sankt Pauls Kirke Kathrine Lilleør var nær veninde med forfatteren og forestår bisættelsen.

Foruden familien vil venner og relationer til Lise Nørgaard gennem hendes lange liv være inviteret.

De fleste vil formentlig forbinde Lise Nørgaard med serien "Matador", der flere gange har kørt på DR med seerrekorder til følge. Samtidig er serien solgt i millioner af eksemplarer på dvd og videobånd.

Igennem sin karriere som journalist og forfatter har Lise Nørgaard dog også bedrevet meget andet.

Efter nyheden mandag morgen om hendes dødsfald er det væltet ind med kondolencer og hyldester fra både almindelige borgere og kendte, der påskønner hendes lange virke, gode råd og skarpe meninger.

Lise Nørgaard er født i Roskilde, hvor hun vil blive stedt til hvile på Sankt Ibs Kirkegaard, hvor hendes forældre og søn også ligger begravet.

I bogen "Livet ifølge Lise Nørgaard", der blev udgivet, da coronapandemien endnu var ny, gav den rappe forfatter udtryk for, at der skulle være et ordentligt gravøl.

- Folk skal ikke bekymre sig om, at jeg falder død om på stedet i disse coronatider. Jeg agter nemlig ikke at gøre det, før der er mulighed for, at gæsterne til begravelsen kan få et ordentligt gravøl, sagde hun.

Hendes ønske vil blive efterkommet, idet der vil blive afholdt et privat gravøl.

Kirken åbner for adgang klokken 12.30, og bisættelsen finder sted fra klokken 14.

