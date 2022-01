Biskop: Korstogene, der beskrives i "Gud vil det", er stadig relevante i dag

Bogen ”Gud vil det” er et godt sted at få viden om korstogene. De er stadig relevante og anvendes stadig som fortolkningsramme for nutidige konflikter.

I serien ”Teologisk Folkebibliotek” er udkommet en bog om korstogene. Bogens titel er ”Gud vil det”, og det tydelige udsagn er hentet fra det rungende råb, da pave Urban i 1095 afsluttede sin berømte korstogstale i Clermont: Deus lo vult! Det var svaret på Urbans tale, der er en af historiens berømte og mest virkningsfulde taler. Urban havde slået på, at den hellige grav var i hedningernes hænder, og efter talen drog folk nærmest af sted over hals og hoved for at ændre på dette. Allerede i juli 1099 var Jerusalem erobret, hvilket efter samtidige skildringer skete under stor blodighed, og korsfarerne forlod først det hellige land i 1291 med Akkos fald. Korstogene handlede om absolut lydighed over for kirken og dyb inderlighed i troen.