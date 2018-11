Det klæder ”Herrens Veje” at lade tungsindet hvile i små glimt af forelskelse

3 stjerner

Tilgivelse og tungsind hviler tungt over ”Herrens veje”, mens små glimt af lykke lyser op. Men lykken varer aldrig ved for de prøvede sjæle

Det kan godt være, at kristendommen fylder mindre og mindre i ”Herrens Veje”. Men samtidig får kirken og den kristne tro, i hvert fald foreløbigt, lov til at forblive ophøjet. Forkyndelsen står stadig. For selvom det administrative måske fremstilles som uforsonligt og direkte dæmonisk med biskop Monicas mellemværende, så forbliver Johannes som præst og Lindegård som kirke omgærdet af respekt fra manuskriptforfattere, instruktører og skuespillere.

Anderledes forholder det sig med Christians vækkelsesprojekt. Christian er ikke klarsynet. Og forklaringen kommer ikke til ham, eller hans følgere, på bjerget, der er blevet til en mudret top i en dansk grusgrav. For Christians stejle rejse mod toppen ender med et frit fald. For det er præmissen i ”Herrens Veje”, at mennesket kan løbe og løbe, men ikke fra sig selv.

Med papfiguren som ikon for afgudsdyrkelse af individet indser Christian, at Open Mind hverken åbner hans hjerte eller hans hjerne. Det har serien vidst længe. For den ærbødige ophøjelse af Christian i første sæson af ”Herrens Veje” bliver her i anden sæson til en afstandtagen.

Selv inden Christian blev bevidst om sit fald, holdt Adam Price og co. sønnen ud i strakt arm. Han er blevet sin egen gud og profet i et. Vesten, faderen, Gud er modstanderen, men der er ingen hjælpere. Christian er alene, og alene er han ingenting.