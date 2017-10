Björk: Instruktør ville jagte mig over altan midt om natten

Lars von Trier nægter at have sexchikaneret sangerinden Björk, der fremlægger nye detaljerede anklager.

Den verdensberømte islandske sanger Björk skriver tirsdag i et nyt opslag på Facebook mere detaljeret om, at hun med egne ord har været udsat for sexchikane fra en dansk filminstruktør.

Heller ikke i dette opslag nævner hun instruktøren ved navn. Det menes at være instruktør Lars von Trier, som hun arbejdede sammen med i filmen "Dancer in the Dark" fra 2000.

- Han truede med at kravle over sit værelses balkon og over til mit midt om natten med en tydelig seksuel hensigt, mens hans kone var i værelset ved siden af.

- Jeg flygtede til min vens værelse. Det var det, som gjorde, at alvoren af alt dette endelig gik op for mig og gjorde mig i stand til at stå imod, skriver Björk.

Hun nævner seks episoder, som for hende gør det klart, at hun har været udsat for sexchikane.

Blandt andet skriver hun, at hun blev udsat for uønskede berøringer i to måneder. Til sidst sagde hun tydeligere fra, hvorefter instruktøren "eksploderede" foran alle, der var til stede.

- Han ødelagde en stol foran alle. Som en, der altid havde haft lov til at kæle for sine skuespillerinder. Så blev vi alle sendt hjem, skriver Björk.

Lars von Trier afviste mandag formiddag beskyldningerne over for Jyllands-Posten.

- Det har ikke været tilfældet. Men at vi var rygende uvenner, det er et faktum.

- Til gengæld leverede hun en af de største skuespilpræstationer i mine film overhovedet, sagde han.

/ritzau/