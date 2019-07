* Født Rakim Mayers i Harlem, New York, i 1988.

* Udgav sit anmelderroste debutalbum, "Live Love A$AP", i 2013. Han har siden hen udgivet endnu to album, det seneste i 2018.

* Han har været nomineret til to Grammy-priser.

* Har før været på kant med loven. I 2004 afsonede han en kort fængselsdom for narkosalg, og i 2012 blev han sigtet for et andet voldeligt overfald.

Kilde: Billboard, Wired.

/ritzau/