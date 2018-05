Blå Bog om Lars von Trier

* Født 30. april 1956 i København som Trier. Han tog von med i sit navn, mens han læste på Den Danske Filmskole i begyndelsen af 1980'erne.

* Uddannet instruktør fra Den Danske Filmskole i 1983 med afgangsfilmen "Befrielsesbilleder".

* Efter et samarbejde med produceren Peter Aalbæk Jensen om filmen "Europa" danner de to i 1992 filmselskabet Zentropa.

* Udarbejder i 1995 med kollegerne Thomas Vinterberg, Søren Kragh-Jacobsen og Kristian Levring dogmekonceptet om at lave film efter særlige regler, såsom at optagelser skal foregå med håndholdt kamera og ske on location med de forhåndenværende rekvisitter.

* De fleste af hans film er blevet udvalgt til filmfestivalen i Cannes. Han har vundet juryens førstepris for "Breaking the Waves". I 2000 vandt han den eftertragtede pris Guldpalmen for filmen "Dancer in the Dark".

* I 2011 blev han erklæret uønsket på filmfestivalen i Cannes. Det skyldtes hans udtalelser om, at han havde forståelse og sympati for Adolf Hitler.

