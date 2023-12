To blev kørt på hospitalet efter ulykke med ulovligt fyrværkeri

To unge mænd måtte torsdag aften køres på hospitalet, efter at de sammen med en tredje mand havde antændt en større mængde ulovligt fyrværkeri ved Grimstrup i nærheden af Esbjerg.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på det sociale medie X.

- De to af dem kom herved så galt afsted, at de måtte med ambulance på sygehuset, men heldigvis udenfor livsfare, skriver politiet.

Fyrværkeriet blev ifølge politiets udmelding antændt først på aftenen.

Det fremgår også, at Syd- og Sønderjyllands Politi i forbindelse med efterforskningen af sagen har fundet 170 kanonslag.

De er blevet fundet forskellige steder, lyder det.

Fyrværkeri skal være CE-mærket, før det kan sælges lovligt i Danmark.

CE-mærket betyder, at producenten har fået fyrværkeriet testet og godkendt.

Opdager man fyrværkeri, som mangler et CE-mærke, eller som fejler ved brug, kan man kontakte Sikkerhedsstyrelsen. Styrelsen kan vejlede om, hvad man skal gøre.

Hvis professionelt fyrværkeri sælges til private, er det også ulovligt.

Nordjyllands Politi har torsdag aften også delt en opfordring på X om, at man kun bruger godkendt fyrværkeri.

Her skriver politikredsen, at man aldrig skal bruge hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri.

En foreløbig opgørelse fra Toldstyrelsen viser, at styrelsen fra 1. januar til 19. december 2023 har tilbageholdt over to ton ulovligt fyrværkeri.

Det er blandt andet kanonslag, batterier, romerlys og krysantemumbomber, tolderne finder.

Ifølge en pressemeddelelse fra Toldstyrelsen er det første gang, at man tilbageholder mere end to ton.

Det skyldes til dels mere opmærksomhed og kontrol, men der er også en øget tilgængelighed, vurderer Toldstyrelsen selv.

