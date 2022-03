Blot én procent af danske borgere har aldrig været på nettet

De seneste års coronapandemi kan have hjulpet til med at få flere til at bruge nettet og diverse it-systemer.

Det er et fåtal af danskerne, som aldrig har været på internettet.

Det viser en rapport fra Danmarks Statistik om it-anvendelsen i Danmark.

Ifølge rapporten er den andel af de 16-74-årige, som aldrig har været på nettet før, faldet fra ni procent i 2010 til blot én procent i 2021.

Den ene procent svarer til cirka 30.000 personer. Ud af dem er det især blandt de 65-74-årige, at der er personer, som aldrig har været på nettet.

Det kan der være flere årsager til. Blandt andet kan det skyldes sundhedsmæssige årsager eller skepsis over for internettet.

Danmarks Statistik skriver, at danskernes brug af nettet i perioden fra 2020 til 2021 er blevet både mere udbredt og hyppigere.

Det dækker blandt andet over brug af sociale medier, online handel, online læring og brugen af offentlige tjenester.

I forhold til det sidste kan coronapandemien have gjort flere danskere bekendt med nettet, da en række offentlige tjenester har kunnet tilgås online.

Det gælder eksempelvis de systemer, hvor man har kunnet booke tid til coronatest eller de systemer, hvor man har kunnet tjekke sit testsvar.

- Vi kan se, at coronaen har gjort, at danskere, som ikke før brugte it i så høj grad, nu har taget det til sig, siger Anders Thomsen, markedsdirektør i Dansk Erhverv.

- Booking af coronatest, at få svar på disse og have et coronapas har stort set ikke været til at komme udenom i de sidste to coronaår.

- Nu har man se måske set, at det var meget praktisk at ordne tingene digitalt, så nu er det min forventning, at mange vil blive ved med det, siger han.

Ifølge Danmarks Statistik er det 95 procent af befolkningen mellem 16 og 74 år, der er på nettet mindst en gang om ugen. 83 procent er online flere gange dagligt.

Rapporten viser også, at der er sket en stor stigning i andelen af borgere, der har brugt onlinekurser til at lære nyt. Fra 2010 til 2021 er andelen steget fra 5 til 22 procent.

- Og det er godt, for Danmark og danskerne vinder meget ved at have en høj grad af digitalisering.

- Det har været en stor medvirkende faktor til, at vi trods alt har klaret os ret fornuftigt gennem de seneste to år med corona, siger Anders Thomsen.

