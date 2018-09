Nu skriver poeten fra Vesterbro Ungdomsgård sange til sin egen generation: Ældre mennesker er også i live

I 44 år har pladeaktuelle Bo Schiøler arbejdet med børn og unge på Vesterbro Ungdomsgård, men nu skriver han sange henvendt til sin egen generation. For lige så sikker han er på, at det er svært at være ung i dag, lige så meget håber han på, at han kan få ældre til at genopfinde sig selv

Hvis musiker og digter Bo Schiøler en dag blev diktator, ville han vise børn og unge et kæmpe landskab af muligheder.

”Jeg ville indføre æstetik og etik som skolefag. Og filosofi. I musikundervisningen ville jeg sørge for, at de fik hørt alt lige fra Billie Holiday til Beethoven. Jeg har altid tænkt, at hvis folk kendte alle mulighederne, så skulle de nok selv vælge, hvad de blev fanget af. Men det frygtelige er, at lige nu er der næsten ingen, der kender mulighederne,” siger han.

Han nynner højt, når han går rundt i sin store lejlighed i det indre København. Måske for at overdøve Vesterhavet i sin øregang. Tinnitus, som andre kalder det. Det irriterer ham ikke, når han synger, men dem, der fører en samtale med ham, skal konkurrere med den evindelige brusen.

Et oplagt samtaleemne med Bo Schiøler vil være den nye cd, som han udgav i sidste uge sammen med sit band, Skavankerne. Eller den kan fungere som et springbræt til at snakke om noget helt andet, om alt det, der har fået sangene til at opstå. Om, hvor glad Bo Schiøler er for ikke at være ung i dag, selvom det at være ældre ikke nødvendigvis er bedre.

”Jeg synes, vores tid er så idealløs. Jeg ville ikke ane, hvordan jeg skulle navigere, hvis jeg var 18 år nu. Alle de unge, jeg kender, er tvivlere, det er nogen, der leder efter noget. For der er ikke nogen opskrift, ingen retning, og det er frygteligt, for hvert menneske er nødt til at skabe sin egen sandhed. Unge i dag er satellitter og mangler i den grad ledetråde, mens ældre mennesker mere skal genopfinde deres stolthed på tværs af alder og alting,” siger han.

Selv har han altid haft et realistisk billede af sig selv og sine muligheder, lyder det fra ham. Han beskriver sig selv som poet og fortæller om den digtsamling, han udgav på Gyldendal i 1969, og hvordan han via arbejdet på Vesterbro Ungdomsgård blev optaget af at digte på en anden måde: gennem musikken.

”Jeg kommer fra en skole af lyrik. Og der betyder det frygtelig meget, hvad ordene også siger,” fortæller han og kaster et blik på sin nye cd, der er udstyret med et lille hæfte med sangtekster.

Ganske vist arbejdede Bo Schiøler i 44 år med børn og unge på Vesterbro Ungdomsgård, men den nye musik er tiltænkt hans egen generation.