Bob Dylan topper britisk hitliste som den ældste nogensinde

56 år efter at Bob Dylan første gang toppede den britiske albumhitliste, er han igen etter med sit nye album.

Bob Dylans nye album "Rough and Rowdy Days" stryger til tops på den britiske albumhitliste.

Den 79-årige amerikaner er dermed den ældste musiker nogensinde til at have en førsteplads på listen med et nyudgivet album.

Det skriver BBC.

Dylan passerer Paul Simon, som var 74 år, da hans album "Stranger To Stranger" i 2016 lå nummer et.

Indregner man opsamlingsalbummer, har den nyligt afdøde Vera Lynn rekorden. I 2009 toppede hun listen som 92-årig med greatest hits-albummet "We'll Meet Again".

"Rough and Rowdy Days" er Dylans første udgivelse af nye sange i otte år.

Albummet er blevet rost til skyerne af anmeldere. The Guardian beskriver det som "et testamente over hans evige storhed", mens BBC mener, at albummet er et perfekt eksempel på, at en kunstner i 70'erne fortsat kan have noget at byde på.

Bob Dylan lå første gang nummer et på den britiske hitliste over albummer for 56 år siden.

/ritzau/