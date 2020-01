Bocuse-restaurant mister en af sine Michelin-stjerner

En institution i det franske gastronomiske landskab har fredag mistet sin tredje Michelin-stjerne.

Den franske restaurant L'Auberge du Pont de Collonges, der nok bedst er kendt under navnet Bocuse efter den afdøde kok Paul Bocuse, mister en af sine tre Michelin-stjerner.

Det oplyser Michelin-guiden til det franske nyhedsbureau AFP.

Paul Bocuse var legendarisk skikkelse i fransk gastronomi. Han har lagt navn til den måske mest prestigefulde kokkekonkurrence Bocuse d'Or - der også kaldes det uofficielle kokke-verdensmesterskab.

Han blev født i værelset over restauranten, der i dag er bedst kendt under navnet Bocuse.

I 1965 fik restauranten for første gang tre stjerner i Michelin-guiden. Og det havde den resten af Paul Bocuses liv.

For to år siden døde stjernekokken af Parkinsons sygdom i samme værelse over restauranten, som han blev født.

I 2020-udgaven af Michelin-guiden vil restauranten i Lyon dog kun have to stjerner.

- Etablissementets kvalitet er fortsat højt, men det er ikke længere på niveau til tre stjerner, forklarer organisationen bag Michelin-guiden til AFP.

