Børn i 4. klasse skal med bus på kulturjagt rundt i Danmark

Regeringen afsætter nu 100 millioner kroner årligt i de kommende fire år til at styrke kulturen i Danmark.

Regeringen vil sætte flere børn på busser og sende dem rundt i landet for at opdage kultur og historiske begivenheder.

Projektet er en del af en række tiltag, der over fire år modtager 400 millioner kroner, som regeringen nu afsætter til kulturel dannelse.

Pengene skal styrke kulturen, som er limen, der holder samfundet sammen ifølge kulturminister Mette Bock (LA).

- Vi vil gerne sætte kulturen højt på dagsordenen, for det er noget, der binder os sammen som samfund og som land. Derfor vil vi give et løft til kulturen, siger hun.

Forslaget er en del af regeringens finanslovsforslag, som bliver præsenteret 30. august og derefter skal forhandles på plads.

"Kend dit land"-projektet giver danske børn mulighed for på busture rundt i landet at stifte bekendtskab med Danmarks mangfoldige natur, kultur og historie.

Turene gennemføres i efteråret 2018 som et pilotprojekt for cirka 3000 børn fra 4. klasser i ni kommuner.

Derudover skal vilkårene for de nationale kulturbærende institutioner som Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst og Det Kongelige Teater forbedres.

Regeringen har også en ambition om at give de kunstneriske uddannelser et økonomisk løft.

Også arbejdet med børn og unge i udsatte boligområder skal prioriteres. Der er brug for at bygge op og bygge bro, og det kan kulturen bidrage aktivt til.

Endelig har regeringen en ambition om at give orkestermusikken i form af landsdelsorkestrene samt de store teatre et løft.

Ministeren glæder sig over, at der endelig er fundet penge til at polstre kulturlivet.

- Der er rigtig mange områder i vores samfund, hvor man gerne vil have flere penge, men vi er nødt til at prioritere, og i nogle år har andre ting været prioriteret.

- Men nu er turen kommet til kulturen, så vi er sikre på at have et fælles fundament, der binder os sammen som samfund, siger kulturministeren.

